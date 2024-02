¿Recuerda al presentador Vicente Tepedino? Acá le contamos qué se hizo y en qué anda ahora

Vicente Tepedino fue por varios años presentador del programa Giros de Repretel, acá junto a Verónica González. (Albert Marín)

El actor venezolano Vicente Tepedino dejó de trabajar como presentador del espacio Giros, de canal 6, en enero de 2019. Después estuvo un corto periodo en el programa La Gozadera, de canal 8, y desde entonces no se le ha vuelto a ver en televisión.

¿Qué se hizo el presentador y galán de las telenovelas venezolanas y en qué anda ahora?

La Teja habló con el galán, quien nos puso al día.

-¿Qué se hizo que no lo volvimos a ver en televisión?

Creo que como a todos después de la famosa pandemia nos cambió un poco la vida y de hecho, tuvimos que reinventarnos; sin embargo, mi reinvento no fue tan apartado de lo que siempre he hecho.

Yo salgo de Giros precisamente en el 2019 (estuvo casi 4 años) y en el 2020 nos llega la famosa pandemia y muchos nos quedamos sin hacer nada, pero llegó el momento de reniventarnos y, gracias a Dios, esta pandemia llegó en una época donde a pesar de que estábamos en casa encerrados podíamos comunicarnos con el exterior a través del internet, cosa que nos facilitó a muchas personas seguir haciendo cosas ligadas al trabajo de uno a través de las redes.

- ¿Qué hizo en esa época de la pandemia?

Empecé a dar charlas de actuación, talleres de expresión corporal, de voz y dicción, todo ligado al mundo de la actuación y para sorpresa me fueron saliendo trabajos que, aunque no fuesen ligados a televisión o teatro o cine, eran gerentes que me decían: “Vicente, yo soy gerente pero a mí me cuesta hablar, me da mucho miedo, me da miedo escénico, entonces cada vez que voy a presentar mi producto en una reunión empiezo a sudar”. Y bueno, empecé a dar talleres de cómo ir venciendo ese miedo y eso se convirtió, sin querer, como una fuente de ingreso. Claro, fue de boca en boca que se regó la información y me fueron saliendo muchos clientes y gracias a Dios me he mantenido con eso.

Vicente Tepedino, su esposa Crisol Caraballo y sus hijos Alain y Xabier.

- ¿Solo a eso se está dedicando ahora?

También, esto me sucedió el año pasado, fui a animar un evento canino de una persona que tiene un grupo de adiestradores y aprendí montones en esta conferencia donde yo era el presentador y donde había personas muy preparadas y conocedoras del mundo canino. Salí gratamente sorprendido de este evento, tan sorprendido que la persona que hizo el evento, que es un empresario nicaragüense (Jairo Ezequiel Molinares) y que trabaja en la parte de la neurociencia de los perros, la parte sicológica, me dijo que quería hacer algo conmigo, que por qué no hacíamos un programa y me pareció interesante. Esto surgió en octubre del año pasado y a la fecha hemos estado trabajando en la pre-producción y en hacer el programa que se llamará “Lazos Kaninos”.

- ¿Y dónde se puede ver el programa?

El señor tiene una página que se llama Adiestramiento Canino Costa Rica, estamos grabando, ya tenemos varias horas grabadas, estamos en la parte de editarlos, musicalizarlos y demás y la idea es salir al aire en un par de meses, pero será vía YouTube. Por eso te digo que la pandemia por un lado le hizo mucho bien a mucha gente y daños a otros como los canales de televisión que tienen gran competencia ahorita porque ya uno tiene más opciones que ver y uno tiene más alternativas de trabajo.

Vicente Tepedino fue actor de muchas telenovelas venezolanas y se vino a Costa Rica cuando tenía 41 años.

- ¿La idea es tirar cuántos episodios al mes?

Vamos a arrancar inicialmente cada 15 días, dos por mes, porque nos cuesta. Producir cuesta, sobre todo porque somos él y yo y el camarógrafo que también se encarga de editar el material, pero nuestra idea es buscar apoyo comercial más adelante.

- ¿Qué ha sido también de su vida personal?

Yo soy una persona amante de la familia y una de las cosas que creo que me amarró de Costa Rica fue lo familiar que es este país. Cuando yo migré (2006) mis hijos tenían 2 y 3 añitos y uno siempre dice: “quiero buscar el mejor país para criar a mis hijos”, esto sin menospreciar otros países, pero es que cuando llegué a Costa Rica me recordó tanto la Venezuela de antes, en la que yo me críe, y hoy en día cuando me siento a hablar con mi esposa hemos llegado a la conclusión de que no nos equivocamos, que lo hicimos bien, tenemos dos chicos felices, educados, graduados de la universidad, ambos, uno jugando fútbol, trabajando; es decir, felices de compartir en familia, vivimos aún juntos los cuatro y tratamos de pasear siempre los cuatro.

Este es el tatuaje que se hizo el actor en honor a su amada Venezuela.

- ¿Es cierto que se hizo un tatuaje dedicado a su tierra?

Sí, me lo hice hace un par de años y lo hice porque no creo que vuelva a Venezuela. Es una manera de tener presente de dónde vengo, quién soy y el país que me lo dio todo. Conversando con mis hijos ellos dicen que no se irían, que ellos ya tienen su vida aquí, “ya nosotros somos ticos papá, nacimos allá, pero qué hemos hecho allá, todo lo hemos hecho en Costa Rica”, me dicen, y yo los entiendo.

Yo puedo ir a Venezuela, puedo ir de paseo, a visitar familia y amistades, inclusive, podría ir a trabajar, podría hacer una temporada o una telenovela, si se volviese a abrir la industria de las telenovelas, pero radicarme como tal no sé por el concepto de familia que tenemos, porque siempre hemos dicho “se casan nuestros hijos, tenemos nietos y ¿qué vamos a hacer nosotros en Venezuela y ellos en Costa Rica?”, entonces no, Costa Rica es el país donde nos vamos a quedar para siempre.