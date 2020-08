El hecho de no seguir con el legado de mami fue la peor parte, mi esposo me decía que no la estaba defraudando, pero yo lo viví igual que la muerte de ella. Sentí que le había quedado mal y que no había podido seguir con lo que ella me dejó para que yo cuidara, fue horrible pero después entendí que hice todo lo que se pudo por muchos años, fueron 16 años y eso no es fácil. También sigo trabajando en el canal y eso es como continuar haciendo lo que ella me enseñó, que es ser empunchada y hacerlo con mucho gusto.