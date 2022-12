Reggae Fest fue todo un éxito en Tamarindo

El jamiquino fue la estrella de la noche (Tomada de Instagram)

El Tamarindo Festival inició y luego de varios días con los artistas nacionales como protagonistas, este miércoles fue el momento perfecto para que los amantes del reggae se pegaran la fiesta con grandes exponentes del género entre Djs ticos y artistas jamaiquinos.

La fiesta empezó a las 4:00 de la tarde con Dj Pablo, seguido de Dj Herbalist y Dj Become, quienes fueron los encargados de calentar el ambiente antes de la salida de Gimario.

El tico estuvo en Tarima durante media hora interpretando sus mejores temas que muchos corearon y bailaron.

A las 7 con 45 minutos fue el turno del jamaiquino Konshens, una de la de las cartas fuertes del festival, con sus pegadas piezas como: “Bruk Off”, “Gal A Bubble”, “Turn me on” y más.

Chris Martín fue otro de los protagonistas de la noche, pero antes de que saliera a escena lo hicieron Safari Team y Dj Johnnie.

El jamaiquino, de 35 años ,subió la temperatura con sus temas más populares, entre ellos “Cheaters Prayer”, “I’m a big deal”, “Let her go”, “Is it love” y “Dreams of brighter days”.

A Martín le siguió Dj Cuilo, Busy Signal, mientras que casi a la 1 de la mañana Johnnie volvió a al escenario para cerrar con broche de oro una fiesta que fue un llenazo total.