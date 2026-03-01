Farándula

Regresa a la pantalla de canal 13 uno de sus programas más recordados y educativos

Canal 13 volverá a producir uno de sus programas más gustados por los ticos

Por Silvia Núñez
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) dará a conocer todos los detalles de su programa esta semana.

Uno de los programas que marcó a generaciones está listo para volver a la pantalla.

Se trata de Antorcha, que se transmitía por Canal 13, y que gustaba mucho porque no solo repartía conocimiento, sino que los estudiantes ganaban premios para su escuela o colegio.

Este martes 3 de marzo, el SINART dará a conocer todos los detalles de su esperado retorno.

La información se dará a conocer en una conferencia de prensa, según una invitación que nos hicieron a través de un correo oficial.

Ese día se anunciará cuándo volverá a transmitir el programa, así como la forma en que los centros educativos podrán inscribirse y participar en esta nueva etapa del histórico espacio televisivo.

Antorcha fue durante años un referente de la televisión educativa costarricense, utilizado en escuelas y colegios como una herramienta de apoyo pedagógico, con contenidos orientados a la reflexión, los valores y la identidad nacional. Su regreso busca retomar ese espíritu y adaptarlo a las nuevas generaciones.

