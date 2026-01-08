¿Regresa Patricia Figueroa a la televisión?, esto es lo que se sabe

Patricia Figueroa fue presentadora de Noticias Repretel y Giros, pero renunció en octubre de 2024 a la televisión. (redes/Instagram)

La presentadora Patricia Figueroa volvió a encender las alertas entre sus seguidores y televidentes, luego de compartir un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una clara señal de que su regreso a la pantalla estaría más cerca de lo pensado.

Figueroa, quien renunció a Repretel en octubre del 2024 tras varios años de trayectoria en televisión, publicó un texto cargado de nostalgia, agradecimiento y mucha expectativa, que de inmediato desató comentarios y especulaciones.

“¿Extrañas la tele? Una pregunta que me han hecho muchos. Este lugar fue escuela, pasión y hogar por muchos años. Hoy, agradezco lo vivido y sonrío por lo aprendido”, escribió la presentadora, dejando claro que guarda un profundo cariño a su paso por la pantalla chica.

Patricia también aseguró que este tiempo alejada de los reflectores ha sido muy positivo para ella.

“Todo tiene su tiempo… Este año fuera ha sido maravilloso y lleno de sorpresas”, agregó, dando a entender que ha aprovechado esta etapa para crecer personal y profesionalmente.

Sorpresa grande

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue la que dejó para el cierre: “Lo que viene es grande… y yo siempre lista y muy feliz. Dios tiene el control”.

Patricia Figueroa presentó el 29 de octubre de 2024 por última vez Noticias Repretel.

Para muchos, estas palabras serían la pista más clara de que el 2026 podría marcar su esperado regreso a la televisión.

Por ahora, Figueroa no ha confirmado ningún proyecto en específico, pero lo cierto es que sus seguidores ya están cruzando los dedos para volver a verla frente a las cámaras.

Muchos ya le escribieron que estarían muy felices de volverla a ver en la pantalla sea cual sea el canal con el que está en negociaciones.