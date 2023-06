Regreso de Nace una estrella sería el entierro de Dancing with the Stars

Aunque por muchos años Dancing with the Stars ha sido el programa top de Teletica cada año, en esta ocasión pareciera que Teletica se decantó por otro formato y dejarán descansar al espacio de meneos.

25/09/2022. Dancing with the Stars. Teletica, Sabana. San José. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

En esta semana el 7 dio a conocer que abrió audiciones para lo que será una nueva temporada del programa de canto Nace una estrella, el cual iniciaría en agosto.

Esto quiere decir que no hay tiempo para otro programa, menos con la logística que requiere uno como Dancing with the Stars.

A pesar de que la decisión del 7 a algunos no les gustará, la verdad es que estaría bien pensada porque aunque el programa de baile ha pegado mucho en años anteriores, lo cierto es que se ha ido desgastando y cansa un poco ver lo mismo, pero con diferentes figuras cada año.

LEA MÁS: ¡Ay Lucía! Bailarina de Dancing with the Stars mostró el cuerpazo que le deja el baile

Recordemos que la última ganadora fue la colombiana Lorna Cepeda, con quien la producción sudó tacacos debido a todo lo que tenían que hacer para tenerla feliz y que pudiera mantenerse hasta el final.