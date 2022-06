Reguetonero Beéle le tiró buena vibra a Bryan Ganoza antes del Flow Fest

Béele se presentara el sábado en el Flow Fest. Instagram

El artista urbano colombiano Beéle será uno de los cantantes que este sábado pondrán a menearse a los miles fans que asistirán al Flow fest, que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal.

Antes de eso, opinó sobre la polémica que se dio hace unas semanas con respecto a la inclusión de Bryan Ganoza, el cabro más macabro, en el festival.

“Creo que eso depende de la persona (el que le vaya bien), hay que darse cuenta que no a toda la gente le gusta lo que haces, de ahí para adelante hay muchos que tiran odio en redes, por eso creo que depende de lo que quiera la persona porque los artistas tenemos que aguantar muchas cosas, chismes, críticas y más. Uno solo sigue el sueño que tiene. Que se presenten este tipo de oportunidades es bueno, quizá nadie cree en él, pero siempre hay que encontrar las ganas y la motivación de mostrar lo que uno tiene por dentro, son pruebas que lo hacen a uno más fuerte”, señaló.

El cafetero, quien tan solo tiene 23 años, vendrá al país por primera vez, un lugar del que poco sabe, pues dice que le gusta sorprenderse.

“Va a ser mi primera presentación en Costa Rica y no sé mucho de esa tierra. Cada vez que voy a un país nuevo me gusta llegar con la mente en blanco y dejarme sorprender, no me gusta investigar antes, sino mantener esos nervios tan lindos que uno siente cuando va para un lugar nuevo, que es algo que me da mucha felicidad. Ya quiero llegar allá y tener la experiencia de comer todos los platos típicos y de conocer a la gente de Costa Rica.

Beéle empezó en la música a sus 10 años cuando aprendió a tocar diferentes instrumentos, a los 16 conoció los estudios musicales y supo que se quería dedicar a hacer bailar a las personas. Eso sí, contrario a lo que muchos pensarían, dice ser una persona tranquila, familiar y alejada de la vida nocturna y la pachanga.

“Yo me considero un artista integral, me desenvuelvo más en la composición, me encanta hacer obras de arte. No soy fiestero, soy muy hogareño, tranquilo y me gusta estar mucho tiempo con la familia y mis perros, metido en mi trabajo. Creo que en la repartición de fiesteros no llegué, pero sí me gusta disfrutar las pequeñas cosas y ser feliz”, comentó.

Actualmente tiene una pieza bastante pegada llamada “Barranquilla bajo”, la cual canta al lado de Myke Towers y Feid.

Acerca de su show, dijo que le gusta llegar antes para conocer cómo es la ciudad y a partir de eso, conectar con su público.

“Llego un día antes y me voy a asegurar de que todo salga bien en el show, también me gusta ir a caminar a algún centro comercial, conectarme con la ciudad y con el público, para mí es un honor cantar en Costa Rica y quiero que disfruten de mi show, mi música es una fusión de muchas cosas, que hago con mucho amor, trato de dejar un momento inolvidable y sentir que estoy en medio del público disfrutando”, dijo.