Me gustaría llegar a tener colaboraciones con artistas de la élite como Daddy Yankee o Pedro Capó, que me han marcado, porque me he enamorado con sus canciones, me he desilusionado con ellos, he sufrido despechos y todo lo que sea con la música de ellos. Si en algún momento lo logro me llenaría mucho. Me gustaría lograrlo y sé que lo voy a hacer.