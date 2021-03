“Una de las personas más adineradas de Alajuela me dijo que una pelona no gana un concurso de belleza, eso me dolió y ya no quería hacerlo, pero mi esposo me convenció de que sí podía, luego vino mi mamá y me patrocinó y mi padrastro también, nos empezamos a mover, a hacer rifas, porque todo tenía un costo, fue muy difícil, pero se logró”, aseguró.