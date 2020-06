‘Aquí me cambio rápido’, me dijo y ‘¿me ayuda a subirme el zipper de la blusa?’. Yo dije: ‘No aguanto los pies y la espalda’, entonces José llega por detrás y me agarra fuerte de los hombros, me prensa, me baja y me toca los pechos por encima de la bata y me empieza a tocar los pechos. Yo me quedo fría... Yo me quito y salgo corriendo para el baño, ahí yo estaba en un mar de lágrimas, temblando, nunca había pasado una situación así.