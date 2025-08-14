Reina de belleza falleció tras sufrir fatal accidente y chocar contra un enorme animal

Kseniya Alezandrova tenía 30 años. People en Español. (Kseniya Alezandrova/Kseniya Alezandrova)

El mundo de la belleza está con un dolor profundo en el corazón por la muerte de Kseniya Alexandrova, exmiss Universo Rusia, quien falleció a los 30 años.

LEA MÁS: Video: Christian Nodal reveló lo que le dijo Cazzu que lo “hizo irse” con Ángela Aguilar

Así lo dieron a conocer el pasado miércoles los voceros de la Organización de Miss Universe.

LEA MÁS: Reina de belleza renunció a la fama, el maquillaje y la plata por una vida de castidad y fe

“Extendemos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia, amigos y personas que fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y su espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá.

Kseniya Alezandrova tenía 30 años. People en Español. (Kseniya Alezandrova /Kseniya Alezandrova)

“Esperamos que su memoria continúe inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que fueron lo suficientemente afortunados de conocerla”, se lee en el comunicado.

Según People en Español, la organización no brindó información específica sobre las causas de su muerte; sin embargo, varios medios locales informaron que Kseniya habría sufrido un grave accidente en julio, en la región de Tver.

LEA MÁS: Coronación de Mahyla Roth como miss Universe Costa Rica ya refleja su primera consecuencia

De acuerdo con esos reportes, la modelo viajaba en automóvil junto a su esposo cuando un alce impactó el vehículo. Ella, que iba en el asiento del copiloto, sufrió un fuerte traumatismo craneal.

Fue trasladada al centro médico Skifosovsky Research Institute, en Rusia, donde permaneció internada hasta el 12 de agosto, fecha en la que, lamentablemente, perdió la vida.