Reina de belleza puso en venta los vestidos que utilizó en diferentes certámenes

La modelo Brenda Muñoz puso a la venta vestidos de gala como este que usó en el concurso Miss Grand International.

La modelo Brenda Muñoz decidió hacer una limpia en su armario y puso a la venta casi toda su ropa.

La reina de belleza anunció que está vendiendo muchos de los vestidos que ha usado en certámenes de belleza como el Miss Grand Intenational, en el que participó en el 2022.

Además, de algunos vestidos hechos por diseñadores colombianos y nicaragüenses, ideales para las que están incursionando en el modelaje.

Eso sí, imaginamos que los precios no son nada cómodos por tratarse de vestidos bastante finos.

Brenda está a pocas semanas de dar a luz, pues su hija Galilea nacerá entre marzo y abril, y con esta nueva etapa como mamá decidió dejar atrás su paso por los concursos de belleza.

La guapa explicó que mucha de la ropa ya no le queda y que no todo lo que sacó a la venta son vestidos de gala, sino también algunos accesorios que ya no usa.