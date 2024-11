Reina de belleza tica, Catalina Murillo, está en Miss Universo con una misión muy especial

Catalina Murillo está en el Miss Universo para empaparse y luego quizá, representarnos.

La modelo tica Catalina Murillo aprovechó que está en México para preparse para el concurso Reina Hispanoamericana y estar cerca, empaparse y vivir a flor de piel la aventura del Miss Universo, el cual tiene en la mira para próximos años.

Cata, quien el año pasado fue candidata a Miss Costa Rica, se acercó al hotel Intercontinental Presidente, donde se hospedan las participantes del concurso y no perdió detalle de lo que hacen las reinas para ella hacerlo en el futuro.

“Es muy bonito vivir esta experiencia, ver cómo se desenvuelven las chicas y todo el proceso que me ayuda a prepararme. Yo estoy aquí en México para prepararme con Karina Ramos y estamos trabajando en temas de pasarela, oratoria y demás, y ese fue mi motivo principal, pero obviamente, quisimos venir a ver cómo está todo por acá”, afirmó.

“Lo principal es ver cómo una chica se desenvuelve, me interesa verlas interactuar con la gente, caminar en frente del público y toda la forma en cómo se comportan”, agregó Murillo.

Cata dice que cree que Elena Hidalgo podrá dejar el nombre de Costa Rica en alto.

“Me ha encantado, está superbién, en cada salida que ha hecho se ve superelegante, así que tiene todo mi apoyo y espero que le vaya excelente, que rompamos esa racha y que logre clasificar.

“Me gusta Elena, pero también Dinamarca, Aruba, República Dominicana, hay muchas bellas, pero hay que ver cómo se desenvuelven en estos días”, señaló.

En cuanto al concurso donde nos representará contó: “Reina Hispanoamericana se inicia en enero, es uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica y estoy muy emocionada porque es en Bolivia. Yo nací allá y al año me fui para Costa Rica, desde ese momento no he vuelto y hacerlo después de tantos años a representar a mi otro país es muy bonito, es divino, un sueño.

“Todo es un proceso, uno aprende; desde el 2018 estoy en los certámenes de belleza, el último que hice fue Miss Costa Rica y desde eso no hacía ninguno, entonces volver a representar al país me pone muy feliz”, dijo.