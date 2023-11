Reinas de la belleza costarricense no podían creer lo que le pasó a Lisbeth Valverde en el Miss Universo

Lisbeth Valverde Brenes no clasificó en el top 20 de Miss Universo. Foto: Instagram

Varias reinas de belleza costarricense se quedaron con la boca abierta después de ver lo que le pasó a Lisbeth Valverde en Miss Universo.

La página oficial del Miss Costa Rica compartió una imagen en Instagram, donde le daban las gracias a Lis, por su representación y por darlo todo durante la competencia; ya que la guapa no ingresó al top 20 para llevarse la corona.

Varias exreinas de belleza, al ver el desempeño de Valverde este sábado en el concurso que se llevó a cabo en El Salvador, reaccionaron y dejaron sentidos comentarios debido a la descalificación, ya que no podían creer todo lo que sucedió a la tica.

Natalia Carvajal escribió: “No tengo palabras para explicar lo que me dolió”, mientras que la guapa Marisol Soto comentó: “Merecía estar en el top 20. Orgullosa del esfuerzo y trabajo”, otros seguidores del certamen comentaron enojados: “Increíble el robo y no solo por Costa Rica”, “A todo Costa Rica nos dolió”, “Fue una injusticia”, “Desde hace años no nos representaba una mujer tan divina como ella, es increíble que no pasará”.

LEA MÁS: El lindo mensaje de Lisbeth Valverde a la nueva Miss Universo, Sheynnis Palacios

Recordemos que la corona del certamen más importante a nivel mundial, se lo llevó la nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo, de 23 años, quien fue una de las candidatas favoritas durante todo el proceso.