René Barboza contó el pacho que le pasó al tratar de ligarse a la esposa de Tuma Martínez

El periodista se la ha jugado bonito en el Mundial. Facebook.

El periodista René Barboza hizo una confesión que dejó a muchos con la boca abierta... en una pura carcajada.

El también cantante estuvo de invitado en VIS10N y reveló que en un momento --sin querer, queriendo-- quiso bajarle la esposa a Gilberto “Tuma” Martínez.

Resulta que cuando René tenía una tienda tipo outlet en Tibás, llegó una mujer espectacular, a la cual, él se quiso ligar, pero se llevó una gran sorpresa.

“Esto lo cuento con todo el respeto del mundo. Llegó al outlet una mujer, cuando yo estaba en la oficina y la vi dije: ‘Dios mío, ¿qué es eso? Se escaparon los ángeles del cielo’. Uno con esta jacha y este cuerpo qué va, pero como soy el dueño tal vez... (pegue).

LEA MÁS: Fabiola Herra, Maricruz Leiva y René Barboza vuelven a la tele con un nuevo programa

Gilberto Martínez tiene junto a su esposa Priscilla Solano al pequeño Gilbertito. Fotografía: Cortesía.

“Me acerco a atenderla y me pregunta por unos banquitos y casi le digo que se los regalo todos, yo atendiéndola y cuando tiene una carguita ahí le dije que con todo el amor del mundo le podía dejar eso a la casa, cuando me responde: ‘no, mi marido me lleva’ y vuelvo a ver y era el Tuma, casi me muero. Lo digo con todo respeto, qué linda la esposa del Tuma”, afirmó.

René dijo que el futbolista se dio cuenta de lo que pasó, pero se hizo el loco, por suerte para Barboza.