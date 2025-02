René Barboza está muy dolido por la desaparición de Kitty y pide ayuda para encontrarla

El cantante René Barboza ha paasado horas muy tristes por la desaparición de Kitty. (Rafael Pacheco Granados)

El cantante René Barboza no ha podido ni dormir de la preocupación pues este miércoles se perdió Kitty, una de las más consentidas de su familia.

La gatita negra tiene varios años viviendo en la casa de su tía y es la más chineada de una de sus sobrinas pequeñas, quien es la que más está sufriendo con la desaparición.

El expresentador del programa Sin Complejos contó a La Teja que ellos viven en el sector de La Florida de Tibás, por el parque del norte, y que la gatita se escapó en un descuido.

“Llegaron unos amigos de mi sobrino Ángelo en la tarde, mi hermana no estaba y dejaron una puerta abierta, ella (la gata) sale ahí en ocasiones, pero lo más seguro es que alguien la agarró o se fue, es una gata muy fina, entonces creemos que alguien la vio y la agarró”, mencionó.

Kitty se desapareció por el sector de Florida de Tibás y es la consetida de la familia de René Barboza. (Cortesía /Cortesía)

René no pierde la esperanza de que alguien los llame y le diga dónde está la gatita o si la vieron deambulando cerca de su casa.

“Vieras que mi sobrina, de ocho años, está desbastada, no ha querido ni comer ni nada y me llama a cada rato, ‘tío, ¿no ha aparecido?’, yo ya no sé ni qué decirle”, dijo muy dolido.

Por más que han salido a buscarla y preguntado a los vecinos hasta ahora no han tenido buenas noticias. Si usted la vio o la reconoce puede comunicarse al 8866-6656.