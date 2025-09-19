Renuncia destacada periodista de Teletica tras casi 10 años de laborar en el canal

Varios destacados periodistas de Telenoticias se han ido este 2025.

Otro periodista de Telenoticias se va de Teletica tras poner la renuncia.

Se trata de Ángelica Barrantes, quien cubría temas nacionales, en el noticiero del 7.

Desde inicios de agosto La Teja supo de sus intenciones de jalar del noticiero, por lo que la contactamos y nos negó su renuncia.

“De momento no hay nada definido, yo no he renunciado y continúo trabajando para Telenoticias”, nos dijo el 6 de agosto.

La periodista Angélica Barrantes se va de Telenoticias tras casi 10 años en Teletica. (captura/Captura de video)

A los días puso a la venta su carro recién comprado lo que levantó más nuestras sospechas de que se iba de Tiquicia, le preguntamos y de nuevo negó su salida del noticiero.

Curiosamente, antes de finalizar el noticiero del mediodía el periodista Andrés Martínez anunció a los televidentes que este viernes era el último día de Barrantes en la empresa.

“La periodista Angélica Barrantes concluye hoy su labor aquí en el noticiero, luego de casi 10 años de estar trabajando con nosotros en las diferentes ediciones de Telenoticias, en cobertura política para emprender un nuevo camino de formación profesional fuera de nuestro país”, indicó el presentador del noticiero.

Martínez agregó que querían agradecerle “todo el trabajo de estos años” y, sobre todo, “felicitarla” por el gran paso que estaba dando a nivel profesional y luego le entregaron un arreglo floral.

LEA MÁS: Conozca al periodista de Teletica que lo manda a pasear todos los fines de semana

Andrés Martinez despidió a Angélica Barrantes en la edición del mediodía de Telenoticias. (captura/Captura de video)

Según sabemos, ella se irá a estudiar una maestría a Europa lo que la obligó a renunciar a sus funciones en Teletica.

“Este camino me ha dejado un crecimiento enorme profesional y personal y sé que me voy con muy buenos amigos para toda la vida y nada, espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto, un hasta luego y que nos volvamos a ver todos en el camino porque los llevo en mi corazón. Y el agradecimiento también a los televidentes, es importante. Fue un honor durante estos últimos años haberles informado y que me dieran la oportunidad de llevarles las noticias hasta sus hogares”, dijo Barrantes al despedirse de la pantalla del 7.

Andrés Martínez confirmó la salida de la periodista Angélica Barrantes de Telenoticias. (captura/Captura de video)

Su ahora excoordinador del noticiero de las mañanas agregó que espera seguirla viendo en la pantalla cuando ocurra alguna enventualidad donde vaya.

“Tte deseamos el mayor de los éxitos,que es un reto bastante importante, creo que pocos lo alcanzan y yo sé que lo vas a cumplir con la mayor calidad que siempre has tenido y con todos los objetivos que te estás planteando, lo vas a lograr”, mencionó Andrés Martínez.