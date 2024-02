Renuncia una de las periodistas más destacadas de Telenoticias

Natalia Suárez tenía 14 años de trabajar en Telenoticias, de canal 7. (Cortesía Natalia Suárez)

Una de las caras más conocidas de Telenoticias decidió renunciar luego de 14 años en el noticiero.

Se trata de la experimentada periodista Natalia Suárez, quien se encarga de presentar la edición de noticias de la mañana junto a su compañero Daniel Céspedes.

Ella, además, tenía el cargo de jefa de información de la edición matutina y su salida fue confirmada esta mañana por Teletica.com.

“Con mucha nostalgia, cierro 14 años en Telenoticias. Me voy con un profundo agradecimiento con la empresa y con mis jefes, Ignacio Santos y Lázaro Malvárez, quienes han sido tremendamente generosos al compartir sus conocimientos y experiencia profesional. A ellos y a todo el equipo de Telenoticias me une por siempre, no solo el ejercicio profesional, sino un profundo cariño y admiración.

”Me siento satisfecha y honrada de haber trabajado aquí con tan buenas personas. Telenoticias es un equipo de gente esforzada, tenaz en la búsqueda de la verdad, con un espíritu de lucha incansable y una calidez humana inmensurable”, dijo la comunicadora a dicho medio.

Se dice que la periodista emprenderá ahora un nuevo reto profesional, el cual no detalló.

A partir de la otra semana serán Daniel Céspedes y Yahaira Piña los que presentarán el noticiero a partir de las 5:55 a.m.