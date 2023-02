Renunció uno de los altos puestos de Multimedios

Henry Rodríguez estuvo poco más de un año en el canal.

El periodista Henry Rodríguez, quien fungía como gerente de noticias de Canal 8, Multimedios, renunció este lunes a su puesto en el canal.

Según contó en sus redes sociales, desde diciembre estaba dándole vueltas a la idea de seguir su camino y por eso tomó la decisión.

“Aquí sí, y sin rodeos, debo decir que es como irme de mi casa, de una familia, dejando mi alma y dejando gente a la que quisiera abrazar siempre. Es un canal lleno de gente talentosa a la que le he pedido no despegar los pies de la tierra cuando el éxito total los arrope.

“Pero para mí llegó el momento de despedirme, por un tema al que le he dado vueltas desde diciembre pasado. Y porque quiero que este año sea distinto, radicalmente distinto. Es que me he planteado un reto personal muy grande que me exigirá toda la energía. De eso hablaré luego”, comentó.

Henry dijo que se va en muy buenos términos y con la fe de que el canal siga creciendo.

Henry dice que sale en buenos términos. Instagram.

“MULTIMEDIOS es un canal que crece de manera acelerada. Ningún medio ha crecido a ese ritmo, y no tengo dudas que se consolidará muy pronto como el canal preferido de miles de familias.

“Hay cosas que me dejan el alma llena de energía bonita. Dejo amigos insobornables, aprendí mucho de un universo nuevo para mí, cometí errores y supe decir perdón en el momento. Y me voy cada vez más convencido de que podemos construir una sociedad mejor desde los medios de comunicación. En eso seré siempre un terco absoluto. Este año es muy importante para mí. Estoy tomando decisiones trascendentales, agarrado de la mano de mi esposa, mi madre, mis hijos y, claro, de Dios”, aseguró.