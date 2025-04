Renzo Rímolo dejó el vacilón de lado para hablar de un tema bastante delicado

Renzo Rímolo es uno de los creadores de contenido e influenciadores más conocidos del país. Fotografía: Mayela López. (Mayela López)

A Renzo Rímolo la gente lo asocia con risas y humor, pero esta vez el creador de contenido dejó de lado el vacilón y se puso bastante serio para hablar de un tema muy delicado.

En las últimas horas, Rímolo se quejó, públicamente, porque le están insistiendo para que promocione un negocio virtual con el que él no está de acuerdo, y la necedad del comercio es tal que el youtuber ya lo ve como un acoso.

“El miércoles hice una queja pública acerca de un casino en línea, en el que usted apuesta y gana jugando, porque los agentes que quieren que yo promocione esto no dejan de escribirme. Les he dicho que no un montón de veces. En fin, es un acoso.

“Al hablar de eso en mis historias me escribió varia gente, hasta influenciadores iguales que yo, que están hartos de ese acoso y gente como ustedes que han caído porque han visto a otros influenciadores ticos promocionarlo (el casino en línea)”, expuso Rímolo en un principio.

Renzo Rímolo dice que se siente acosado

Explicó que su negativa a usar sus redes para promocionar este tipo de negocios se debe a que él considera que todo lo que tenga que ver con apuestas es un vicio que, como tal, acaba con las personas y sus familias, algo que él no está dispuesto a hacer por el cariño que le tiene a la gente que lo sigue.

“Y más allá de que sea un vicio, yo los quiero a ustedes y he estado en un casino y sé lo difícil que es dejar algo ir y ahora imagínese un casino virtual donde usted apuesta 24/7, y por encima hay influenciadores que les dan un código que duplica su apuesta. Si lo hago, yo estoy promocionando un vicio y no quiero promocionar un vicio y ni siquiera que usted caiga en esas cosas”, afirmó.

Agradeció que él tiene otras marcas que confían en su trabajo y con las que sí empatiza para ponerse a negar algo que, desde su punto de vista, es destructivo para las personas.

El excampeón de Dancing with the Stars aprovechó el álgido tema al que le puso el dedo en la llaga para hacer un llamado a influenciadores que sí se prestan para promover ese tipo de negocios.

Renzo Rímolo compartió pantallazos de mensajes que le mandó la gente tras exponer el duro tema. Fotografía: Captura Instagram Renzo Rímolo. (Instagram/Instagram)

“Si usted es un influenciador y está viendo esto, piense en su comunidad. Es muy difícil cuando hay alguien muy adicto a un vicio. Es una enfermedad”, reiteró.

Renzo dijo que él no iba a recibir dinero a cambio de promocionar algo que acaba con las familias. “Que me paguen por promocionar un vicio que puede destrozar familias, no es lo mío”.

El macho compartió algunos mensajes de seguidores dando sus testimonios relacionados con el tema de las apuestas, y todos apoyaron el hecho de que esto es un vicio muy destructor.

Renzo Rímolo explica por qué dice que no a promover un negocio en redes

“Te felicito por no apoyar la plataforma de apuestas, de corazón te lo digo, yo he pasado por temas de ludopatía que me hicieron perder mucho, no solo material. Lastimé a gente muy importante por mi irresponsabilidad”, se lee en uno de los mensajes que le mandaron a Rímolo.

Lo que sí promovió Renzo en sus redes fue un grupo gratuito de jugadores anónimos que hay en el país dirigido a personas ludópatas, que son aquellas adictas a los juegos y las apuestas.