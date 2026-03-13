Farándula

Repretel anuncia otro movimiento en su equipo de deportes

Televisora también confirmó este jueves que Carlos Serrano deja Deportes Repretel para asumir la jefatura de Las Historias

Por Manuel Herrera

Además de la salida de Carlos Serrano de Deportes Repretel (DR), la televisora dio a conocer este jueves otro movimiento en ese departamento.

El canal confirmó la llegada del periodista Eric Gassmann a DR a un puesto muy distinto al de periodista.

Gassmann será coordinador de producción de Deportes Repretel, según informó la empresa este jueves en el mismo comunicado en que dio a conocer que Carlos Serrano será el nuevo jefe del programa de canal 11 Las Historias.

Eric Gassmann
Eric Gassmann será coordinador de producción de Deportes Repretel. (Redes sociales/Redes sociales)

“Ambos colaboradores se han destacado por su compromiso, creatividad y profesionalismo, consolidándose como jóvenes sumamente comprometidos dentro de la organización. Estos nuevos roles representan una oportunidad para continuar potenciando sus habilidades y aportar nuevas ideas al crecimiento y la evolución de los contenidos de la empresa”, indicó la televisora.

Desde la óptica de los directivos del canal, Gassmann “aportará frescura a los deportes”, donde ya había estado tiempo atrás.

¿Qué dice el nuevo fichaje?

En declaraciones contenidas en el comunicado de Repretel, Eric Gassmann celebró su regreso.

“Estoy muy contento de regresar a deportes y luego de estar por 14 años en Exa FM, para poder dar este paso en la producción de Deportes Repretel y a hacer periodismo que es mi pasión. Esta nueva etapa la tomo con mucha alegría y asumo el reto con mucho profesionalismo”, dijo.

Carlos SerranoRepretelEric GassmannDeportes Repretel
