Repretel ficha a periodista, modelo y surfista de 19 años como su nueva presentadora

Jade Venegas, de 19 años, es la nueva presentadora de Repretel. Fotografía: Instagram Jade Venegas. (Instagram/Instagram)

Una joven de 19 años, vecina de Santa Bárbara de Heredia, estudiante de Periodismo, modelo y surfista es la nueva presentadora de Repretel.

Jade Venegas llegó a la televisora de La Uruca en marzo como pasante del departamento comercial y a finales de junio recibió la feliz noticia de su contratación.

Actualmente, la joven sigue siendo cara del área comercial de Repretel, pero su carisma y talento es tal que el lunes pasado debutó en televisión en canal 6.

Repretel le puso el ojo a Jade para que los lunes y viernes, presente junto al elenco de Giros, el resumen diario de La casa de los famosos México, reality show que la televisora comenzó a transmitir el pasado fin de semana.

Jade Venegas compartió cámaras con Rafa Pérez, Charlyn López y Edson Picado (en su personaje de Víctor Carvajal). Fotografía: Cortesía Jade Venegas. (Instagram/Instagram)

Venegas, de 19 años, conversó este jueves con La Teja y mencionó que el momento que vive representa la realización de un sueño que tuvo desde que era niña.

“Desde pequeña siempre he sido superhablantina y desde pequeña sabía lo que quería. Siempre he tenido muy claro mi objetivo y siempre he sido muy enfocada. Repretel me abrió una puerta como pasante y después me contrató. Es un sueño estar aquí”, dijo la herediana este jueves en conversación con este medio.

“Mi niña interior soñó con ese momento y con ese día (el de su debut en tele). Fueron muchas emociones y mucha ilusión porque, a pesar de que me espera un largo proceso de formación, estoy ilusionada con todo lo que me han enseñado y todas las oportunidades que me han brindado”, agregó.

Jade, quien se llama así por un personaje que salía en la novela El Clon –de la que su mamá era fan–, afirmó que quiere crecer en la empresa, consolidarse como presentadora y periodista y afianzarse como profesional.

Jade Venegas feliz de la vida al lado de Charlyn López. Fotografía: Instagram Jade Venegas. (Instagram/Instagram)

“Ahora estoy en el departamento digital y también en el comercial, pero con esa sección que se abrió que se llama Giros en la casa (en alusión a La casa de los famosos) me dieron la oportunidad de trabajar como presentadora”, dijo.

La herediana debutó en cámaras por la puerta grande, pues su primera experiencia en televisión fue al lado de consolidadas figuras de Repretel como Ítalo Marenco, Rafa Pérez, Charlyn López y Maricrís Rodríguez.

“Es como irreal. Es lo que siempre anhelé y gracias a Dios y a mucho esfuerzo estoy aquí. Mis papás me han apoyado mucho porque no ha sido fácil. Ellos (los presentadores de Giros) me han ayudado para salir adelante y se me entumece el alma y corazón porque es trabajar al lado de gente con muchos años de experiencia y formación”, destacó.

Jade Venegas dice que es irreal trabajar al lado de gente con tanta experiencia en televisión. Fotografía: Instagram Jade Venegas. (Instagram/Instagram)

Venegas se considera una mujer muy simpática, auténtica y con ganas de dar lo mejor en esta nueva etapa.

Respecto a su afición al surf, destacó: “surfeo desde hace siete años. Aprendí en las mismas aguas que Brissa Hennessey (surfista costarricense) en Matapalo de Osa. Me encanta el mar con todo mi ser. Soy amante del mar, del calor y la arena”, dijo.

Jade Venegas reconoció que es amante del mar, por eso aprendió a surfear hace tanto tiempo. Fotografía: Instagram Jade Venegas. (Instagram/Instagram)

También mencionó que le encanta la meditación, el crecimiento espiritual y leer sobre conspiraciones alienígenas.