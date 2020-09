A los 15 años gané un concurso de Monumental del Día del Niño, luego, en el 2016 le escribí a Kristian Mora para ir a los programas de él en radio Actual, me dijo que sí y me quedé como practicante hasta el 2018, ahí me contrató y cuando pasaron a Multimedios - Tigo Sports me llevó con él. Ahora me surgió la oportunidad de venir a Repretel gracias a una llamada de Pablo Guzmán que fue el que me eligió ganador de aquel concurso en Monumental.