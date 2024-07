Repretel pierde a uno de sus comentaristas deportivos más queridos por el público y en el canal

Pablo Gabas llegó a Repretel en el 2018 como panelista de Conexión fútbol. (Jeffrey Zamora)

Repretel enfrenta una sensible baja tras confirmarse la salida del canal de uno de los comentaristas y analistas deportivos más queridos por la gente y por sus compañeros.

El exfutbolista Pablo Antonio Gabas oficializó a La Teja su decisión de dejar de trabajar para la televisora de La Uruca, pues asumirá un nuevo reto profesional en otro medio de comunicación.

Gabas fue fichado por esa empresa televisiva en mayo del 2018 tras poner fin a su carrera como futbolista. En el canal debutó el 4 de junio como panelista del desaparecido Conexión fútbol.

Asimismo, el deportista se integró al equipo de Deportes Repretel como analista y comentarista en partidos cruciales del Campeonato Nacional e incluso de la Selección Nacional.

Con Deportes Repretel, Pablo trabajó los últimos seis años bajo la figura de servicios profesionales, de ahí que su salida de la televisora no se da como una renuncia, pues lo que él hacía era “vender” sus servicios.

“Me salió una opción para tomar que es incorporarme al Grupo Extra. Hay unos proyectos bastante interesantes en esa empresa que está creciendo mucho y quería retomarlos”, comentó Gabas a este medio tras confirmar que dejará de salir por canal 6.

Según indicó, fue la semana pasada cuando le comunicó al presidente de Repretel, don Fernando Contreras, y a su jefe, Pablo Guzmán, su decisión de no trabajar más ahí.

“Durante seis años fui analista y comentarista deportivo en Deportes Repretel. A la televisora llegué de la mano de don Fernando Contreras, al cual le estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Hablé con él personalmente, le expliqué la situación y él estaba contento de lo que había hecho en el canal durante mi tiempo ahí”, agregó.

Repretel marcó el debut de Gabas en la televisión nacional. De hecho, en el 2018 cuando se anunció su llegada a la pantalla chica, dijo que esperaba seguir ahí por mucho tiempo, pues significaba seguir vinculado, de alguna manera, con su carrera como futbolista.

Lo anterior hace que Pablo salga del canal con muchísimo agradecimiento. “Repretel fue el que me abrió las puertas para conocer algo de mí que no había descubierto que era trabajar en la televisión como tal y en los medios de comunicación. Fue como una escuela donde tuve mucho apoyo y donde me permitieron desarrollarme”, afirmó.

De su paso por el canal destacó: “el mayor aprendizaje fue escuchar a la gente que tiene mucho recorrido en esto y lo que me dejó es siempre estar informado para tratar de comunicar de una manera asertiva y correcta”.

Respecto a su nuevo trabajo, dijo que por lo pronto no puede dar mayores detalles, pues será hasta la próxima semana que Grupo Extra comunique sobre su incorporación.

“De la propuesta me llamó la atención la nueva administración, los proyectos que trae y sobre todo que es un proyecto que irá de menos a más; es decir, algo nuevo que está creciendo y que apuesta a ir a lo grande”, refirió.

