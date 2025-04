Repretel reaccionó al descontento por el nuevo “Informe 11” sin Lussania Víquez

Ginnés Rodríguez presenta con los periodistas de Las Historias en la nueva etapa del programa de canal 11 sin Lussania Víquez. En la foto junto al reportero Harrick Mc Lean Jr. Fotografía: Cortesía. (Captura/Tomada de Facebook)

Ácidas críticas recibió Repretel a lo largo de esta semana tras el estreno, el lunes pasado, del nuevo Informe 11 –que ahora se llama Las Historias– sin Lussania Víquez como presentadora.

“No me gusta, nada que ver, lástima que despidieron a Lussania”, ¡qué terrible el cambio tan desastroso que le hicieron al programa!”, “pobre Ginnés (Rodríguez) en las cosas que la ponen a hacer. Anoche fue un desastre ese programa”, son parte de las cosas que ha expresado la gente a través de las redes sociales de Las Historias.

La Teja le consultó al productor Frederick Fallas respecto a lo que pensaba sobre ese descontento, que surgió desde que la televisora confirmó, el 9 de abril, el despido de Víquez por cambios en el formato del programa de canal 11.

Fallas manifestó que es de entender que el público extrañe a Lussania en pantalla, ya que ellos también la echan de menos, pero señaló que la gente se suele resistir a cambios como los que hicieron en el programa en las primeras semanas.

Lussania Víquez quedó fuera de Repretel el pasado 9 de abril por cambios en el entonces Informe 11: Las Historias. Fotografía: Facebook Las Historias. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

“El ser humano a veces se resiste al cambio y a la modernidad y los cambios son muchas veces difíciles de asumir. Mucha gente dice que le hace falta Lussania, pues a todos nos hace falta porque era una gran compañera, una gran presentadora y lógicamente a todos nos hace falta, es muy querida por todos”, dijo Fallas.

Mencionó que, pese a ese sentir de la gente en los perfiles de Las Historias, la realidad para ellos es otra, pues experimentaron un repunte de audiencia sostenido desde el lunes.

“En cuanto al resto, tenemos niveles de audiencia que han mejorado en la última semana, incluso, a ganar franja horaria. Nosotros estamos contentos con lo que se ha venido haciendo. Lógicamente hay que afinar tuercas y detalles porque no es lo mismo que vaya un periodista a contar cómo hizo la nota, que una presentadora experimentada”, refirió.

El productor dijo que muchas veces esos comentarios negativos proceden de personas que no ven el programa o que opinan desde perfiles falsos.

“Nosotros analizamos el ambiente día a día, pero también analizamos en nuestros negocios lo que son las audiencias que es lo que nos mueve a nosotros. Un comentario de Facebook no representa la totalidad de la audiencia. Se ve, se analiza, hay gente que me escribe y uno ve comentarios y así como hay negativos yo he visto los positivos y nosotros nos regimos por la audiencia y en esta semana ha crecido”, finalizó.