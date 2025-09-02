Repretel refuerza Giros con estas dos figuras tras la sonadísima salida de Ítalo Marenco

Charlyn López, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez tendrán nuevos compañeros en Repretel. (Redes/Captura de video)

Un mes después de la renuncia de Ítalo Marenco y a 15 días de la salida oficial del presentador de Giros, de canal 6, Repretel anunció este lunes a las nuevas figuras que se integrarán a la revista matutina.

A través de un comunicado de prensa, la televisora confirmó que los periodistas Diego Vargas –el famoso Mochilero de Las Historias– y Alejandro Coto, de Deportes Repretel, se integrarán al programa de canal 6.

La televisora indicó que Vargas y Coto complementarán el equipo periodístico del programa, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana.

Vargas tiene 15 años de trabajar en la empresa, donde inició como practicante y ha colaborado en distintos proyectos del canal.

“Su cercanía con la audiencia, su alegría y optimismo son reconocidos ampliamente por el público”, dijo el canal sobre la llegada del Mochilero a Giros.

Coto, por su parte, formó parte de programas como Club Gamers, Conexión Fútbol y actualmente laboraba en el equipo de producción y periodístico de Deportes Repretel.

Diego Vargas y Alejandro Coto son las nuevas fichas de Giros. (Repretel /Repretel)

Alejandro se sumará a Giros el próximo 8 de setiembre, precisó el canal sin mayores detalles sobre la incorporación de Diego Vargas y sin especificar si las llegadas de ellos a canal 6 significa su salida de los otros proyectos de la televisora.

“Las incorporaciones son parte de la estrategia del Grupo Repretel en el último año, de dar oportunidad y proyección a los talentos de la casa en las nuevas formas de hacer televisión y enfrentar los desafíos del mercado”, agregó la empresa.

Yamileth Guido, productora de Giros, por su lado, destacó que “la llegada de los dos comunicadores es una inyección de energía al dinamismo y alegría con los que producimos Giros todos los días para cumplir la expectativa de nuestras audiencias”.