Residente a J Balvin: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog”

J Balvin, José Álvaro Osorio, pidió a los de su género que no asistan a la ceremonia de los Latin Grammy porque según él, no respetan al reguetón. Archivo J Balvin, José Álvaro Osorio, pidió a los de su género que no asistan a la ceremonia de los Latin Grammy porque según él, no respetan al reguetón. Archivo (Ginnette Riquelme/AP)

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, esa fue la dura crítica de J Balvin contra los premios Grammy Latino, horas después que se anunciaran a los nominados a la edición 22 de los premios.

Hace dos años atrás el colombiano también criticó duro a los premios, junto con varios miembros del género urbano, quienes crearon el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys, porque en aquel momento casi no hubo reguetoneros nominados.

Aunque Balvin está nominado esta vez en las categorías de Canción del año y Mejor canción urbana con su tema “Agua” y tiene otra nominación en la categoría de Mejor interpretación de reguetón con “Tu veneno”, igual hizo saber su molestia en redes sociales y pidió a los miembros del género urbano no asistir a la ceremonia programada para el 18 de noviembre.

Ante esto el cantante Residente, ex de Calle 13, le respondió a través de sus redes y le tiró duro porque asegura que no todos los del género piensan igual.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, le lanzó Residente.

“Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, dice en el video que subió Twitter.

Residente además defendió los premios porque este año se hará un homenaje a Rubén Blades. Archivo Residente además defendió los premios porque este año se hará un homenaje a Rubén Blades. Archivo (Lilliam Arce)

René Pérez Joglar, nombre real de Residente, también le aclaró: “El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20″.

Pero no solo el cubano ha salido en defensa de los Grammy, pues Don Omar también le tiró al colombiano.

“Entonces, ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución?. No hay peor tiniebla que la ignorancia”, soltó Don Omar.

Yotuel, cantante de la agrupación cubana Orishas, publicó un video al respecto.

“El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano”, dijo el artista.

Después de los comentarios de Balvin, la Academia decidió responder a sus críticas.

“Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados”, publicó.