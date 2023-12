Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios

Ricardo Arjona acaba de terminar su gira "Blanco y negro".

El cantante Ricardo Arjona anunció que se retirará de los escenarios, tras dar más de 150 conciertos como parte de su gira “Blanco y negro”.

El cantautor guatemalteco dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, luego de presentar su último concierto en Chile.

Eso sí, su retiro será temporal porque la pausa en su carrera es por los fuertes problemas de salud que enfrenta en su columna vertebral.

Según el comunicado que publicó, ha pasado por más de seis infiltraciones de columna para mantenerse en pie y ahora se someterá a una delicada operación que ha pospuesto por mucho tiempo; por lo que desaparecerá de la escena musical, aunque no pierde las esperanzas de volver a reunirse con el público que tanto le ha dado: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, agregó.

El intérprete de “Mujeres”, “Jesús es verbo, no sustantivo”, “Te conozco” y otras, también agradeció a los doctores que lo mantuvieron en pie para terminar su gira.

“Pensé que no estaba para dar un paso y terminé haciendo una maratón. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje muchas gracias”, escribió.