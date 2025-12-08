Ricardo Arjona confirma concierto en Costa Rica y ya están las fechas de la preventa de entradas

Ricardo Arjona confirma concierto en Costa Rica para el 14 de agosto de 2026. (redes/Instagram)

La ilusión por ver nuevamente a Ricardo Arjona en suelo tico ya tiene calendario marcado… y ahora también fechas para conseguir las entradas.

La productora ONE Entertainment reveló este domingo el cronograma oficial de preventas para el esperado concierto que el guatemalteco ofrecerá el 14 de agosto del 2026 en Costa Rica.

Así anunció Ricardo Arjona su concierto en Costa Rica

Aunque el anuncio inicial ya había generado una ola de nostalgia al publicar un video de Arjona caminando por la Plaza de la Cultura, ahora la emoción subió de nivel con la confirmación de cómo y cuándo los fans podrán asegurar su espacio para verlo totalmente en vivo.

La productora anunció que las fechas de la preventa son:

Preventa exclusiva para clientes AMEX: 10, 11 y 12 de diciembre.

Preventa para clientes BAC: 13, 14 y 15 de diciembre.

Venta general para todo tipo de tarjeta: a partir del 16 de diciembre.

¿Cuánto costarán las entradas?

Por ahora, el valor de las entradas no ha trascendido, por lo que los seguidores deberán esperar un poco más para conocer los precios de las distintas localidades del espectáculo, que promete ser uno de los conciertos más grandes del 2026.

El anuncio llegó horas después de que el mismo Arjona compartiera en sus redes un video recorriendo la Plaza de la Cultura en imágenes grabadas años atrás, recordando que fue, precisamente, San José el escenario de su primer concierto fuera de Guatemala, a inicios de los años 90.

Aquel improvisado show callejero, guitarra en mano y rodeado de curiosos, fue el inicio de una relación que se fortaleció con el paso del tiempo.

