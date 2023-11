Ricardo Montaner hizo un anunció muy importante sobre su carrera artística

Ricardo Montaner dio unas palabras en el concierto del Parque Viva el pasado sábado 4 de noviembre. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Ricardo Montaner dejó sorprendidos a sus seguidores tras hacer varias confesiones el pasado sábado 4 de noviembre en el Parque Viva donde dio un concierto.

Para nadie es un secreto que Montaner tiene medio siglo de trayectoria y más de 30 años de ofrecer conciertos; sin embargo insinuó hacer su retiro de los escenarios de manera definitiva.

“En mi vida, que jamás pensé, estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores”, mencionó durante el espectáculo. “A abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada”.

El intérprete del tema “La cima del cielo”, dejó abierta una pequeña posibilidad. “No sé cuándo volveré”.

Estas palabras han causado reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en pronunciarse ante el posible adiós del compositor.

“El mejor de todos los tiempos, el escenario esperará paciente tu regreso”, “¡El mejor de todos!. Gracias por tu música, por tu voz, espero tu regreso con ansias”, “No hay duda de que tengo el corazón estrujado de tanto extrañarte, pero también entiendo que, como ser humano, es necesario parar y disfrutar de lo que has cosechado”, fueron parte de los comentarios que recibió el cantante al subir en su perfil de Instagram varias fotografías de su show.

Hasta el momento, Ricardo Montaner no ha dado mayor información al respecto, pero dejó ver en sus publicaciones de redes, que estar alejado de su familia es algo que le está pesando. Solo el tiempo dirá cuándo y cómo realiza este retiro.