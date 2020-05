“Decidí abrirme para dejarle saber que no estás solo. Las primeras dos semanas fueron increíblemente abrumadoras para mí. Me sentí paralizado. El duelo fue intenso. Estaba pasando por todas las fases… las cosas no iban a ser diferentes y no podía hacer nada para evitarlo. Qué arrogante de mi parte. El tiempo que pasamos para crear una estrategia para los que sería el 2020 se colapsaba frente a nosotros. Lo que fue, nunca será. Para mí eso fue un concepto difícil de entender. Mi terrible y agotadora necesidad de ‘actuar’ y ‘despreocupado’ en momentos de estrés con mi familia, para que no se alarmen, (especialmente los niños), tampoco ayudaba", confesó.