Ricky Martin publica foto de sus gemelos y le preguntan “¿los clonaste?”

Ricky Martin tiene 50 años y está casado desde el 2017.

“Tremendo día de playa! Empieza para mis hijos mayores su semana de cumpleaños. Gracias a mi hermano Alecs por la buena vibra del día y enseñarle a Matteo y Valentino a jugar con las olas. Soy el padre más afortunado del mundo”.

Con esas palabras acompañó el cantante Ricky Martin una imagen que publicó en su cuenta de Instagram y que el momento comenzó a recibir comentarios de quienes le siguen en esa red social.

“Están muy grandes”, “Ricky, did you clone them all? The resemblance is uncanny (Ricky, ¿los clonaste a todos? El parecido es asombroso). Lindos todos. Dile a los “niños” que se pongan sunscreen (bloqueador”.

Este fue uno de los comentarios más llamativos porque, efectivamente, los hijos mayores del cantante se parecen muchísimo entre ellos (y a él).

Matteo y Valentino son gemelos, nacieron en el 2008 por medio de lo que se llama “vientre de alquiler”.

Ricky y su esposo, Jwan Yosef, tienen dos hijos más: una chiquita llamada Lucía y un niño que nació en el 2019.

