With a little help from his friends (and family!) in anticipation of RINGO'S BIG BIRTHDAY SHOW tonight at 5pm PT/8pm ET!!! ✌️💗☮️😎 #RingoStarr #PeaceAndLove #Happy80thBirthdayRingo #PeterFrampton #DaveStewart #PeterJackson #SteveLukather #JudyCollins #GreggRolie #WarrenHam #GreggBissonette #MattSorum #JimKeltner #BenmontTench #TootsMaytall #ZakStarkey #SShhStarkey #BlackLivesMatter #DavidLynchFoundation #MusiCares #WaterAid