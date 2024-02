Roberto Brenes, periodista de Repretel, se alista para cubrir la guerra en un viaje tan arriesgado como especial

Roberto Brenes trabaja en Noticias Repretel desde hace ocho años. (Cortesia)

En medio de los cambios que anunció Repretel la semana pasada, la televisora mencionó que, entre otras cosas, su periodista Roberto Brenes saldrá el 14 de febrero a Israel a cubrir la guerra entre ese país y los palestinos de Hamás, en la Franja de Gaza.

Brenes lleva trabajando en el noticiero de canal 6 ocho años y en medio de los preparativos finales para su arriesgado viaje a un país en guerra, él también se ajusta a su nuevo rol como coordinador de la edición Matutina de Noticias Repretel.

Para Roberto, de 37 años, el viaje a Israel es sumamente especial pues será la primera vez que saldrá del país y, además, porque conocerá muy de cerca la realidad de una guerra.

Él habló con La Teja sobre esta arriesgada aventura, que vivirá gracias a que fue elegido por la Embajada de Israel junto a 12 periodistas más de Latinoamérica para visitar el país en guerra y algunos de sus territorios atacados por Hamás.

-¿Qué significa viajar a un país en guerra?

Pocos países pueden presumir de tener tantos años de historia; eso hace que visitar Israel sea una gran oportunidad de aprendizaje, pero hacerlo en medio de un contexto de guerra es una experiencia aún mucho más interesante para un periodista. Vamos a llegar en un momento crucial en este conflicto (se va el 14 de febrero). Primero porque todo parece indicar que existe un acuerdo de liberación de rehenes por parte del grupo Hamás, que incluso puede que lleguemos a presenciar. Segundo, hay un riesgo cada vez más elevado de una nueva confrontación militar entre Israel y Hezbolá.

Además de periodista, Roberto Brenes es presentador de la edición Matutina de Noticias Repretel. (Cortesia)

-¿Qué le emociona de hacer un viaje que, se podría decir, es arriesgado?

Es la primera vez que voy a salir del país. Imagínese qué clase de experiencia puede estar viviendo una persona que va a viajar por primera vez al otro lado del mundo, a otro continente y en un contexto de guerra. Es doblemente emocionante.

Pero de llegar allá me emociona el tema de la liberación de rehenes, es uno de los puntos que más me llama la atención, porque la persona (rehén) más joven es un niño de un año y una adulta de 85 años es la rehén de mayor edad. Eso nos hace reflexionar que las verdaderas víctimas de los conflictos armados son los civiles.

-¿Va a estar muy cerca del territorio en guerra?

No vamos a estar en la Franja de Gaza. Vamos a visitar las comunidades agrícolas atacadas casa por casa por Hamás y ahí vamos a entrevistar a personas que nos van a contar cómo fue vivir ese horror del ataque. También vamos a ir a la zona donde los jóvenes estaban disfrutando de un festival musical cuando Hamás abrió fuego, y vamos a tener la oportunidad de entrevistar a familiares de personas que están secuestradas y que son rehenes.

-¿No le da miedo estar tan cerca de la guerra?

Más que todo lo que tengo son nervios y expectativa por lo que vamos a ver, porque es una situación muy distante para nosotros en Costa Rica.

-¿Cómo se prepara para todo eso?

Algo que yo tengo es que, como periodista, he desarrollado mucha sensibilidad a las situaciones de las otras personas y, definitivamente, en todos los trabajos que haga trataré de explotar ese rostro humano de las personas que están sufriendo. Me estoy preparando mucho viendo videos y estudiando mucho sobre Israel para llegar teniendo como base detalles de lo que está pasando, pero también de su cultura y de la historia.

-¿Qué le dice su mamá, y su familia, de hacer este viaje?

Mi mamá fue la primera en enterarse porque estaba a la par mía cuando recibí la llamada. Primero se quedó muy seria viéndome y después me preguntó si no sería peligroso. Le dije que todo iba a estar bien y más bien después me aconsejó disfrutar la experiencia y ahora comparte mi emoción por esta gran oportunidad. A casi nadie le había contado sobre esto.

Roberto Brenes tiene 37 años y está muy feliz porque, por primera vez, hará un viaje al extranjero. (Cortesia)

-¿Va a echar algo especial en la maleta por todo lo que representa este viaje?

No. Lo que llevo son muchos deseos de aprender y aprovechar al máximo esta oportunidad, y lo que pido es la ayuda de Dios porque soy una persona que siempre mantengo una comunicación con Dios y a Él le encomiendo mis tareas y cosas en la vida.

-Este viaje se da en medio de la nueva función que asumirá en Noticias Repretel, ¿cómo se siente frente a esto otro?

Es un gran reto porque además de coordinar la edición (Matutina) me mantengo presentándola, pero estoy muy feliz y agradecido con el canal por la confianza. Quiero trabajar en reforzar los temas de servicio para las personas, durante las mañanas.