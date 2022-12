Rodolfo Villalobos dejó esperando a exparticipante de Miss Costa Rica

En la Fede no dejan hablar a Rodolfo.

La bella periodista y exparticipante de Miss Costa Rica Pamela Muñoz se quedó con las ganas de entrevistar para su podcast “Peloteando”, al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos.

Según reveló la chica en sus redes sociales, ella llegó a tener contacto con el propio Villalobos, pero de repente, por alguna razón, se lo negaron para la entrevista.

Video: Exparticipante de Miss Costa Rica le hizo la pregunta más incómoda a Chiqui Brenes

“Bueno…mi intención era tener de invitado a Rodolfo Villalobos en el podcast; hablé con él, hablé con la jefa de prensa, envié el correo solicitado, envié los temas a tratar, puse a su disposición la fecha y hora, inclusive les dije que puede ser donde me digan en vez del foro. Y me respondieron esto: por el momento don Rodolfo Villalobos no estará atendiendo entrevistas personalizadas”, afirmó en Twitter.

(Arnoldo Robert)

Además, afirmó que todo eso se dio antes de que saliera a la luz el escándalo en que está metida la Federación sobre un posible conflicto de intereses en la organización del fallido partido contra Irak, que fue hablado por Ricardo Pachón, agente del entrenador Luis Fernando Suárez.