Rodrigo Lagunas, de Nace una estrella, habla por primera vez de su hijo Matías

Rodrigo Lagunas abrió su corazón y, por primera vez, habló públicamente sobre su hijo Matías.

Con palabras llenas de amor, compartió lo que significa para él ser papá y cómo la llegada del pequeño ha transformado su vida personal y artística.

“Estoy esperando a Mati con mucha emoción, con mucha ilusión de que llegue a nuestras vidas. Lo hemos estado esperando por ocho meses, ya casi estamos cumpliendo el ciclo de los nueve meses”, le dijo a la Teja en la gala 11 de Nace una estrella.

Lagunas confesó que estos días no todo ha sido trabajo, sino que, como están en la recta final para recibir al bebito, han estado organizados con el tema del nacimiento.

“Hemos estado armando todo y reservando la clínica para su nacimiento, moviendo detalles y ajustando cosas, y es que la vida cambia para ambos padres, y estamos contentos de que podemos conocer a Matías”, dijo.

El futuro papito expresó que en este momento lo que lo tiene más feliz es mantenerse cerca de su bebito, más allá de las compras para recibirlo.

“Ni siquiera pienso en qué cosas se compran o no, se compra todo lo que necesite, no pienso en nada más que esté bien y que no le falte nada y que tenga a ambos papás presentes en su vida, eso es lo más importante”, agregó.

Recientemente, fue el Día del Padre, por lo que le consultamos cómo lo había pasado y expresó que fue una celebración muy íntima con su familia.

“La pasamos muy lindo y fue muy especial, todavía no sentí diferente porque no lo conozco, pero cuando tenga seis meses, les contaré”, expresó.

Lagunas nos contó que con la noticia su familia está más que feliz, ya que él es el primo mayor de su familia (materna) y su bebito sería el primer hijo de los primos y el primer bisnieto de su abuela.

“La matriarca que vive en Chile y, la verdad, todos están vueltos locos, mi padre y mi abuela vienen a conocer a Matías y no dudo que cuándo esté más grande llevarlo a pasear conmigo a todo lado; especialmente, para que conozca a toda la familia chilena que lo adora desde ya”, concluyó.