Rodrigo Lagunas llamó “paginucha de cuarta” a La Esquina 506 y su dueño le respondió con todo

El músico Rodrigo Lagunas se enojó con La Esquina 506 por publicar un video suyo con una mujer en un bar. (redes/Instagram)

La bronca entre Rodrigo Lagunas, líder de la banda musical de Nace una estrella, y el dueño de la página La Esquina 506 no para, luego de que el músico le tirara a este último por publicar un video suyo donde sale con otra mujer que no es la madre de su futuro hijo.

Alex Murillo, propietario de la página farandulera, decidió responderle al guitarrista luego de que este pusiera: “Paginuchas de cuarta, es de las cosas más bajas que existen”, entre otras cosas, en sus redes sociales.

“Don Rodrigo Lagunas, esta no es la primera vez que usted me insulta; ya lo había hecho hace un año por mensaje privado, y ahora decide hacerlo públicamente”, inició diciéndole Murillo.

Alex Murillo de La Esquina 506 le tiró con todo a Rodrigo Lagunas. (redes/Instagram)

Después le recalcó que él intentó obtener su versión sobre el video que le pasaron, donde sale bailando con una joven venezolana en un bar josefino, antes de publicarlo en su página.

“Mi intención fue clara desde el inicio: aclarar dudas, no perjudicarlo. Usted, en lugar de responder con respeto, optó por amenazas y exigencias”, recalcó.

Alex también le tiró diciendo que él no fue quien grabó el video en mención y le recordó que es una figura pública que se encontraba en un lugar público, por ende iba a estar expuesto a situaciones como la ocurrida.

“No entiendo por qué le molesta tanto lo que publique una ‘paginucha de cuarta’, si como usted mismo dijo, es libre de hacer lo que quiera”.

“Yo respeto el trabajo de los demás, sea el suyo como músico o el mío como comunicador. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que se publica, pero eso no le da derecho a insultar ni a minimizar el esfuerzo ajeno”.

“¿Y el dolor que yo supuestamente le causo? No lo entiendo. ¿Qué hay de doloroso en mostrar un video donde simplemente aparece usted pasándola bien? Si está tan seguro de su libertad y de no tener nada que ocultar, no debería afectarle", dice la publicación.

Alex Murillo, dueño de la página La Esquina 506, le respondió a Rodrigo Lagunas. (redes/Instagram)

El video de Lagunas bailando muy cariñoso con la joven trascendió justo en el momento que el músico dio a conocer que será papá por primera vez, aunque este lunes aclaró que Stephannie Vega, la mamá de su hijo Matías, no es su pareja, solo la madre de su bebé.

Esta fue la publicación que hizo Rodrigo Lagunas en contra de La Esquina 506. (captu/captura)

