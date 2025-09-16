Rodrigo Lagunas nos confirmó qué hará ahora al enterarse que el hijo que criaba no es suyo

Rodrigo Lagunas, músico y cantante nacional, se enteró que el bebé que estaba criando no es suyo. (redes/Instagram)

Rodrigo Lagunas, músico y cantante nacional, pasa por un momento muy difícil al enterarse que el bebé que estaba criando como su hijo ya no lo es.

El director musical de Nace una estrella se enteró recientemente de la dura noticia a través de una prueba de paternidad.

LEA MÁS: Rodrigo Lagunas al fin mostró a la madre de su hijo al celebrar su “baby shower”

La Teja contactó al artista, quien confirmó la noticia que el bebé no es suyo; sin embargo, indicó que, de momento, no se puede referir al tema porque demandó a la madre del niño.

“En este momento estoy pasando por un proceso legal. No puedo referirme al tema”, indicó.

Fue en mayo cuando Lagunas anunció que sería padre de un niño, que se llamaría Matias, y un mes después publicó imágenes con la madre de su supuesto hijo, de nombre Stephanie Vega.

Rodrigo Lagunas estaba muy feliz con la noticia de que sería papá por primera vez. (redes/Instagram)

Aunque había confirmado que ya no tenía una relación de pareja con ella siguió haciéndose cargo del bebé desde que nació el 26 de julio.

LEA MÁS: Cantante Rodrigo Lagunas habla de la mamá de su primer hijo pero la mantiene en el “anonimato”

Rodrigo aclaró que su accionar siempre fue “desde el amor” y que no tuvo más que iniciar un proceso legal por todo lo ocurrido.

Además, señaló que hasta no tener “una sentencia en firme” no se referirá más al tema.

“Gracias a quienes se han acercado a darme palabras de aliento, pero por ahora pido respeto a mi privacidad”, publicó también en sus redes tras darse a conocer esta noticia.

LEA MÁS: Cantante Rodrigo Lagunas, músico de Nace una estrella, anunció así que será papá