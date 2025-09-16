Rodrigo Lagunas se enteró que no es el papá de su hijo: “Con el dolor del alma, el bebé no es mío”

Rodrigo Lagunas, director musical de Nace una estrella, se enteró que no es el papá de su hijo. (Instagram)

Rodrigo Lagunas, director musical de Nace una estrella, recién se enteró que no es el papá de su hijo recién nacido.

El cantante le confirmó la noticia este martes por la mañana a la página La Esquina 506.

“Con el dolor de mi alma, con la vida destruida… para mi propia salud mental no lo voy a negar. Me siento estafado, engañado, pero sí… el bebé no es mío”, le dijo a este medio farandulero.

Al cantante Rodrigo Lagunas la vida le cambió para siempre el enterarse que sería papá; sin embago, dos meses después todo se acabó. (Instagram/Instagram)

Fue el 26 de julio cuando el artista anunció con gran alegría el nacimiento de su primer hijo, pero una prueba de partenidad se trajó su ilusión al suelo.

El documento determinó que el bebé, que presuntamente procreó con Stephanie Mora, no lleva su sangre.

Fue durante la temporada anterior de Nace una estrella que el cantante se enteró que sería papá y hasta compartió en sus redes el baby shower que le hicieron al bebé, así como cuando nació.

A pesar de que había confirmado que ya no tenía una relación sentimental con la madre del pequeño, siguió muy pendiente de él y en ocasiones hasta subía fotos mientras le estaba dando chupón. Dichas imágenes ya desaparecieron de sus redes sociales.