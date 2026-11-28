La locutora y animadora Rose Davis abrió su corazón para hablar de lo que significa trabajar en Teletica, una empresa que ha sido parte de su vida desde que era una niña.

La exparticipante de la actual temporada de Mira quién baila compartió una fotografía en el emblemático pasillo de la televisora, un espacio que también funciona como museo y guarda parte de su historia.

Rose Davis publicó esta fotografía con su mensaje. (Instagram/Instagram)

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Junto a la imagen, Davis publicó un mensaje en el que recordó sus primeros pasos frente a las cámaras y lo especial que ha sido formar parte de la empresa en la que creció viendo televisión.

“Mi primera vez saliendo en TV fue acá, en estos estudios (tenía 5 años). Crecí viendo toda su programación, aprendiendo de muchas de sus figuras y admirando los proyectos que realizaban”, escribió.

Rose Davis y su historia con Teletica

La comunicadora contó que desde hace casi tres años forma parte de la familia de Teletica, donde ha tenido la oportunidad de trabajar junto a personas a las que admira.

Además, destacó el respeto y el cariño que ha recibido desde que llegó, algo que tiene un valor especial para ella.

“Hace ya casi 3 años formo parte de esta familia. Trabajando junto a tantas personas que admiro. Recibiendo respeto, cariño y admiración, desde el día uno”, expresó.

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Pero hubo otro detalle que Rose quiso resaltar: la posibilidad de mantenerse fiel a quien es, sin dejar de perseguir otros sueños personales y profesionales.

Rose Davis participó en la reciente edición de Mira quién baila, pero fue eliminada semanas atrás. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“¿Y saben qué es lo más lindo para mí? Siendo leal a mi esencia, a mis raíces y, sobre todo, permitiéndome desarrollar y perseguir otros sueños que son también muy importantes para mí. Y celebrando cuando ya los he conquistado”, manifestó.

Un momento que siempre llevará en su corazón

La publicación también tuvo como motivo una actividad muy especial para los colaboradores de la televisora.

Davis contó que este viernes se celebró la fiesta navideña de Teletica y que recibió el honor de ser la presentadora de la actividad, en la que representó a más de 600 trabajadores.

Rose Davis hizo esta publicación en sus redes. (Instagram/Instagram)

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La experiencia fue tan significativa para la locutora que cerró su mensaje con una frase que resume lo que sintió al vivir ese momento. “Eso se quedará siempre en mí”, terminó.