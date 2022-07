¿Sabe cómo votar por su pareja favorita de Dancing? Aquí se lo explicamos

17/07/2022. Cuarta Gala de Dancing With The Stars. Teletica. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Mauricio y Alhanna. (Lilly Arce Robles.)

Si usted es de los que no se pierde las galas de Dancing with the stars y aún no sabe cómo votar por su pareja favorita, preste atención porque hacerlo es muy fácil.

Todos los días puede votar y darle hasta siete puntos a su pareja favorita para que lo tome en cuenta.

Existen tres plataformas donde puede ingresar para darle clic al que para su gusto merece seguir avanzando en la competencia de baile y es a través de la página www.teletica.com, el Facebook o el Twitter de Dancing with the stars Costa Rica.

Si lo hace por medio de la página web y son usuarios nuevos tienen que registrarse primero, colocando un correo electrónico personal, al cual le llegará una confirmación de registro y una vez activo podrá ingresar con su nueva cuenta a la foto donde sale el logo del programa y que dice “vote aquí”.

Gabrela Jiménez y su bailarín Kevin Vera se salvaron por segunda vez de salir eliminados. (Lilly Arce Robles.)

“Pueden realizar hasta siete votos todos los días, y usted decide son todos son para una sola pareja o si desea favorecer a varias. Durante el programa en vivo, también aparece en pantalla un código QR para acceder directamente al sitio de las votaciones”, explicó Diego Oconitrillo, vocero del programa de Teletica.

Si ingresa por medio de las redes sociales del programa es solo buscar la publicación donde dice “Votaciones” e ingresar al link que lo direccionará a la página donde debe registrarse con el correo.

“Los votos del público son fundamentales para que las parejas se mantengan en competencia y lleguen a la final del evento”, agregó Oconitrillo.

[ Tírese las mejores fotos de la cuarta gala de Dancing with the Stars ]

Por falta de votos del público la noche del domingo estuvieron en sentencia Mauricio Hoffmann, Nicole Aldana, Gabriela Jiménez y José Miguel Cruz. Al final “JM” fue el segundo eliminado de esta sétima temporada.