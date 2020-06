“Por más de 20 años he tenido una relación de pareja muy compleja, nunca logramos estar de acuerdo en nada, tenemos proyectos de vida completamente diferentes. Hemos terminado infinidad de veces, pero ambos cometemos el error de buscarnos en algún momento y seguimos, siempre los mismos problemas. No entiendo por qué si estoy tan claro de que esto no me conviene, al final siempre sigo ahí y ella también”.