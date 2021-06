“Doctor, conocí a un muchacho y empecé a salir con él. Como vivo sola, él se ha quedado a dormir algunas noches y lo he descubierto dos veces registrándome todo. Yo tengo una gaveta con ropa interior, la sacó y me preguntó que con quién me puse un calzón, que por qué tengo ropa sexy. Incluso, tengo algunos disfraces sexuales porque a mí me gustan esos juegos y desde ese día ha estado diciendo que no puede confiar en alguien que no sabe quién es. Si uso el teléfono me hace reclamos, por las redes sociales hemos tenido problemas, le he presentado a todos mis amigos y para él hay dos o tres que quieren algo conmigo, me dice que perdió la confianza”.