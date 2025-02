San Valentín: Periodistas tendrán megaboda en la que hasta el presidente de Repretel está invitado

Los periodista Melissa Umaña y Diego Vargas se casarán este 29 de marzo. (Redes sociales /Instagram)

Los periodistas Melissa Umaña, de Giros, y Diego Vargas, el “Mochilero” de Informe 11 Las Historias, sellarán para siempre su amor el próximo 29 de marzo.

Ese día los reporteros de Repretel se casarán a las 2 p.m., en la catedral de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón, frente a unos 200 invitados.

La pareja tiene cerca de cinco años de estar juntos y la periodista de canal 6 nos contó todos los detalles del hermoso día que vivirán, lleno de amor, de mucha comida y de buena fiesta.

- ¿Cómo convenció a Diego para que la boda fuera allá?

Desde un inicio lo habíamos hablado, hay ciertas cosas que eran como importantes de conversar previo a tomar la decisión. Yo le decía a Diego que a mí Pérez me gusta mucho y en algunos años me gustaría regresarme a vivir allá, conforme nos podamos acomodar con el tema de trabajo y económico, Diego también con el tema, por supuesto, de su hijo, y él me ha dicho que sí, que no le ve problema, siempre y cuando logramos acomodarnos.

El tema es que yo tengo mucha familia en Pérez, en San Vito de Coto Brus, en Estados Unidos, que van a venir, entonces, siempre que hemos hecho reuniones grandes, nos hemos visto ahí en Pérez.

- ¿Cuántos invitados tendrán?

Yo calculo que son por lo menos 200 invitados, entre familia y amistades y demás. Entonces, allá es más barato, los salones grandes son más baratos, el catering es más barato, todo eso es como un poco más barato, entonces, nos sirvió. La familia de Diego sí se tiene que trasladar, pero por dicha, se portaron de los más lindos.

A Diego le daba lo mismo si era civil, si era católico, o como fuera, pero yo era la que me quería casar por la iglesia, entonces, él ha sido muy complaciente conmigo en eso también.

Melissa Umaña y Diego Vargas se conocieron dentro de las instalaciones de Repretel y fue un flechazo directo al corazón. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Por qué eligieron esa fecha?

Porque nosotros queríamos que fuera en verano, fuimos a la iglesia para ver qué fecha estaba disponible y nos cayó el 29. Es curioso porque nos van a quedar las celebraciones juntas, Diego cumpleaños el 12 de marzo, yo el 20 de marzo y la boda va a ser el 29.

- ¿Qué tienen planeado?

Hemos ido nosotros mismos organizando todo, porque no contraté planeadora, pero vieras que nos ha resultado muy bien, no nos hemos estresado mucho, no somos tampoco como tan delicados en eso. O sea, como somos tanta gente, va a ser una misma señora de allá que cocina muy rico, entonces nos va a hacer garbanzos, arrocitos arreglados, cositas de picar, y así. Pero todo es como más criollo en ese sentido. La verdad es que dijimos, preferimos que todo el mundo coma bastante y comamos rico.

Igual con la decoración, porque muchas amistades de Pérez nos han ayudado, entonces ahí hemos ido con eso. Y los compañeros del canal que también me ayudan, por ejemplo, Ítalo (Marenco) me dijo: ‘yo soy el maestro de ceremonias y el animador’. Rafa (Pérez) también, entonces no me he estresado mucho con eso. Otra amiga me va a ayudar con las fotos.

El Mochilero le pidió matrimonio en un viaje que hicieron a Universal Studios de Hollywood (Los Ángeles, California, Estados Unidos) en el 2023. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Ya tiene el vestido de novia?

Vieras que ya lo tengo, Diego también ya tiene el traje. De hecho, yo vacilo porque el de Diego es más fino, más caro que el vestido mío, porque el vestido me lo encontré en una tienda en el Cerro de la Muerte, por Casa Mata, por ahí trabaja mi hermana, y en esa tienda traen ropa de Estados Unidos y había llegado un montón de vestidos de novia muy bonitos, fui y habían dos vestidos de novia soñados y regalados de precio, no lo podía creer, me los probé los dos y me encantaron. Entonces, me los compré, yo no quería gastar tanta plata en un vestido que solo voy a usar una vez en la vida, pero después se los regalo a alguna novia que los necesite. Uno será para la ceremonia y las fotos más formales y el otro que es como de manguita corta ya para la fiesta. Los dos son largos.

- ¿Tendrán despedida de solteros?

Sí, si Dios quiere será en Puntarenas, en un catamarán, entonces ahí estamos planeando con unas amistades. Vamos para isla Tortuga, nos hacen carnita asada y todo lo más rico. Los amigos de nosotros son los mismos compañeros de trabajo y demás, entonces decidimos hacer una fiesta para los dos para ir a vacilar. La despedida es el 22 de febrero.

- ¿Contrataron algún grupo musical o así para la fiesta de la boda?

Sí, sí, por ejemplo, la boda termina a las 3 p.m., la gente se va para el salón y, Diego y yo vamos a tomarnos las fotos más formales. Es en un salón queda cerca de Hotel del Sur, se llama Los Delfines, es un salón grandecito y ahí la idea es quedarnos hasta las 2 o 3 a.m.. Entonces, sí habrá música, buena comida, ahí para los que se quieran tomar alguito, lo de la comida no será tan protocolario, en el sentido de que va a estar la señora todo el tiempo sirviendo, entonces conforme la gente quiere ir a comerse una boquita de algo, le están sirviendo.

Diego está ceñido con que quiere dar chicharrones en la pura noche, como a las 11 p.m., una cosa así, dice que él quiere dar unos chicharrones con yuca y un señor nos va a matar un chancho.

Los periodista planean irse de luna de miel a Estados Unidos, pues les encanta y tienen familia allá. (Redes sociales /Instagram)

- ¿A quiénes han invitado del canal?

Mis compañeros de Giros van prácticamente todos. Christian Tristán, Diana Montero, Carlos Láscarez. Diego invitó como a todos los compañeros de Informe 11, va Ginnés (Rodríguez), Lussania (Víquez), Willy (William Bonilla), Amairaní (Pizarro), Felipito (Felipe Loaiza), van muchos. Así como varios de Pelando el Ojo, que también son amigos, hasta el presidente de Repretel, Carlos Hernández, superbuena gente, nos dijo: “cuidado, no me invitan a la boda de ustedes”, y ahí está dentro de los invitados.

- ¿Se irán de luna de miel?

Todavía no está definido, pero estábamos viendo si vamos a Estados Unidos, porque Diego tiene familia en Orlando y yo en Miami, en Tampa, los pasajes para allá están muy baratos, mejor que pagar un hotel aquí.

- ¿Cómo se siente a pocos días de la boda?

Muy feliz. Lo que estoy es como ilusionada, contenta, así como cuando viene una gran actividad que yo digo: “uy, ya casi, ya tengo todo listo, ya me probé la ropa, me gusta”, es eso más bien, es como esa ilusión de que llegue el día. Así como nerviosa no, yo con Diego tengo como cuatro años, ya hemos convivido mucho juntos también.