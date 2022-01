Santacruceños no hicieron caso y se aglomeraron para celebrar a su santo (video)

Algunas personas (la minoría, eso sí) andaban sin mascarilla. Foto: Facebook Fiestas Típicas Santa Cruz

Ni el aumento de los contagios de coronavirus, debido a la variante ómicron, la recomendación de las autoridades de evitar aglomeraciones y mucho menos el dispositivo de seguridad que se realizó en la zona, frenó a los vecinos de Santa Cruz de Guanacaste quienes realizaron su tradicional desfile en honor al Santo Cristo de Esquipulas.

Al mediodía de este viernes, en la víspera del día del Cristo Negro, un montón de personas, algunas (la minoría) sin mascarillas, se reunieron en el quiosco del parque Bernabela Ramos, en el centro del pueblo, para festejar con trompetas, marimbas y demás instrumentos, después hicieron un recorrido por las calles del cantón.

Eso sí, conforme fue avanzando el recorrido, menos personas se veían con protección en sus caras, seguramente el calor y el sudor hacían que se la quitaran.

En la página de Facebook de las Fiestas Típicas de Santa Cruz, transmitieron en vivo el evento y allí se veía el montón de personas aglomeradas, bailando y gritando, al ritmo de música típica.

A pesar de que la Fuerza Pública mandó refuerzos al lugar, poco pudo hacer ante la cantidad de gente que defiende que esa pachanga es parte de una tradición que deben vivir año a año.

Algo que llamó la atención es que durante la edición del mediodía de Telenoticias, Marco Bertozzi, de la Fuerza Pública habló con el medio y dijo que la situación estaba muy bien. No sabemos si las declaraciones las dio mucho antes de las aglomeraciones porque en las imágenes no se ve tan bien como señaló.

“Estamos ejerciendo las actividades operativas para situaciones de esta naturaleza que lo que busca es contener la realización de eventos no autorizados como ya se ha reiterado en varias ocasiones. Dichosamente todo ha transcurrido dentro de una gran normalidad, sentimos que responsablemente las personas han escuchado el llamado que se les ha hecho por parte de las autoridades de no atender esas voces que buscan confundir, estamos bien, hasta el momento estamos bien, dichosamente no ha habido mayor situación al respecto”, dijo en el 7.

La música típica animó a los santacruceños. Foto: Facebook Fiestas Típicas Santa Cruz