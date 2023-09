¡Santísima! Esposo de Glenda Peraza revela lo que hará con una atrevida foto de la exmodelo

Glenda Peraza y Byron Garita se casaron en abril del 2016.

Byron Garita, el esposo de Glenda Peraza, no se resistió a lo encantadora, guapa y atrevida que se ve su esposa en unas recientes fotografías que publicó en redes sociales y reveló qué hará con una de las instantáneas.

El fisioterapeuta se lanzó con todo en su Instagram, al dedicar tremendo piropo a la expresentadora de televisión y confesar, públicamente, qué tiene pensado hacer con una foto en particular de las 10 infartantes imágenes que dejó Glenda en las redes sociales el fin de semana.

Esta es la fotografía de Glenda Peraza que tiene por las nubes a su esposo.

LEA MÁS: Glenda Peraza se aventuró a hacer algo que no hacía por miedo a las burlas y a las críticas

“Todo el techo de mi cuarto estará decorado con esta foto”, escribió el amor de Peraza en Instagram, junto con la imagen que lo tiene en las nubes.

En la fotografía en cuestión, Glenda aparece de espaldas, recostada en una pared, con lencería muy sexi que deja ver muy bien y con mucho detalle su curvilíneo cuerpo.

La exmodelo y actual empresaria no dejó pasar por alto la idea que tiene su esposo con la atrevida fotografía y le respondió de una manera muy particular.

Byron Garita reveló lo que hará con la fotografía de Glenda Peraza. (Instagram)

“Te amo. Gracias por ser mi fan número dos, porque Kiki (Kianny Berry, su única hija) es la número uno por siempre”, reaccionó Peraza al halago de su atractivo y joven esposo.

Pero no fue lo único que le dijo Byron a su esposa. Al pie de la publicación que hizo Glenda el fin de semana con las inéditas fotografías, él también le dejó otro mensajito.

“Demasiado para la vida. Cada día mejor, en todo, rica, te amo”, escribió Garita.

Kiki, también comentó la publicación con un “LA MÁS ESPECTACULAR”.

LEA MÁS: Esposo de Glenda Peraza le vuelve a declarar su amor a exmodelo con sorprendente mensaje

Peraza contó el domingo que no había publicado esas fotografías porque tenía un poco de temor sobre lo que iba a opinar la gente, pues son fotos bastante sensuales y no tienen retoques, mostrando el cuerpo de la exparticipante de Dancing with the Stars sin ningún filtro.

Esta es la publicación que hizo Glenda Peraza. (Instagram)

“De esta sesión de fotos no me había animado a sacar unas por miedo a las burlas pero al fin al cabo las hice para mi cumpleaños 49 y me encantan. Son fotos sin retoques y sin filtro porque quería verme tal y como estoy feliz en mi propia piel, haciendo las paces con algunas cosas que me critico a diario”, fueron parte de las palabras con las que acompañó Glenda su publicación.

También mencionó que su esposo estuvo de acuerdo en que compartiera las instantáneas en redes sociales.

LEA MÁS: Glenda Peraza vuelve a hablar de la estafa que sufrió, ¿qué dijo ahora?

“Mi esposo me dijo: ‘No sé por qué no las había subido. Yo las veo preciosas y me encantan”, contó Glenda.

Como ella bien lo dijo, las fotos son parte de una sesión que ella protagonizó el mes pasado por motivo de sus 49 años de vida.