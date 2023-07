¡Santísima! Yazmín Morales quiere facturar con estas candentes fotos porque se va de Costa Rica

Yazmín Morales anunció hace algunas semanas que se va del país. (Instagram)

Yazmín Morales no se fue en hablada y sus planes de irse a vivir a otro país están viento en popa, tanto que ya la exmiss Costa Rica asegura tener casi todo lo de su casa vendido para recomenzar su vida en otro lugar del que no ha querido hablar.

Pero entre las cositas que aún le quedan a la guapa exreina de belleza están unas candentes fotografías de ella que le generan una de las dudas que tiene en este momento.

Primero dijo que las iba a regalar, luego que las iba a vender y finalmente contó que estaba pensando en conservar algunas para colocarlas en su nuevo apartamento.

Yazmín Morales hizo una infartante sesión de fotos y ahora quiere vender las imágenes porque se va del país. (Instagram)

“¡Ay, qué belleza de fotos! Estoy pensando qué hago. Estoy indecisa. Vamos a pensarlo bien”, dijo Morales en una historia en Instagram.

Mientras se preguntaba qué haría con las fotos, Yaz iba mostrando las imágenes casi una a una. Son cerca de 12 fotografías más grandes de lo normal en donde ella posa muy sensual y escasa de ropa, en algunas, de hecho, está completamente desnuda.

Luego de enseñar el ardiente material, posteó otro video un poco molesta porque recibió mensajes de gente que las quería regaladas.

Con poca o sin nada de ropa, Yazmín Morales posó muy sexi a la cámara. (Instagram)

“No lo tomen a mal pero, ¿por qué el tico quiere todo regalado? Ya me habían dicho y vean, estoy dando todo baratísimo porque comprendo la situación del país, además porque las cosas no son nuevas, aunque parezcan; pero ya que me digan que las fotos las quieren regaladas, regaladas… Ya decidí, las voy a vender”, mencionó Morales.

Explicó que las venderá porque serán “un legado muy bonito” para quienes la han admirado, la quieren o la han seguido, y también porque “merezco facturar”.

Muy poco deja a la imaginación Yazmín Morales con las fotos que quiere vender. (Instagram)

Después aseguró iba a conservar algunas de las fotografías para decorar su nueva casa.

Yaz quiere dejar su pasado en Costa Rica e iniciar una nueva vida en otro país, pero dijo que revelará dónde vivirá hasta que esté instalada en su nuevo hogar. ¡Buena suerte!