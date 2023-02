¡Santísimo! Shakira habla de matar a su ex y a su novia en su nueva aparición pública

La cantante Shakira quiso hacer una gracia y le salió un sapo, pues se puso para que le dieran luego de una publicación que hizo en sus redes sociales en el Día de San Valentín.

La colombiana subió un video en donde aparece bien entaconada, con un palo e’ piso en mano y echándose la pieza Kill Bill, de la cantante estadounidense SZA.

Sin embargo, la publicación tendría un mensaje oculto, pues la letra del tema habla de asesinar a su ex y la novia de este.

“Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?”.

“Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice parte de la canción, que además señala que no ha dejado de amarlo y que no quiere a nadie más, solo a él.

Aparte de eso, sabemos si a propósito o qué, pero Shakira lo hizo sobre una alfombra en su casa y en todas direcciones, como si realmente nunca hubiera tocado un trapo en su vida.

De inmediato, muchos le empezaron a tirar duro.

“Trapeando en una alfombra y en tacones, se ve que no tiene idea de lo que está haciendo”, “Trapear no es lo tuyo prima hermana”, “Cosas que se ven 1 vez en la vida: Shakira trapeando el piso”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y trapean en tacones”, ¿Qué haces trapeando la alfombra?”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación en Instagram.