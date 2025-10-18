Sasha Campbell habló de una situación que enfrenta a sus 48 años y pidió ayuda

Sasha Campbell (Instagram/Instagram)

La cantante Sasha Campbell se sinceró sobre un tema muy personal que no logra resolver a sus 48 años y por el que le pidió ayuda a la gente.

En un video de TikTok, Campbell se refirió esta semana a su soltería y afirmó que no estar emparejado a estas alturas de su vida es “otro nivel”.

“¿Puedo hacer contenido como de soltería y esas cosas? Porque estar soltera después de los 40 es otro nivel, otra categoría, definitivamente”, dijo en el video.

Con copa de vino en mano, la expresentadora de canal 7 mencionó lo difícil que es para la gente mayor de 40 encontrar lugares para ligar y cuestionó las aplicaciones de citas.

“Ya uno no sabe si meterse a las ‘apps’ o aprender jardinería. ¡Ah, por eso aprendí jardinería! Es más, debería comprarme otra matica para sembrarla un día de estos. Y es que uno entra a Tinder o Tumblr y esas cosas parecen una feria vocacional: nadie sabe lo que quiere”, dijo.

Detalló que, mientras hay perfiles que buscan algo serio, otros solo quieren amigos y otros solo andan viendo qué encuentran.

Sasha les preguntó a sus seguidores: ‘¿Dónde liga la gente de 40 y pico…?’. Lo pregunto en serio”.

Luego de exponer eso, le buscó el lado amable a esa etapa que vive sin pareja. “Pero también está el otro lado que es la soledad, el ratico con uno. La soledad, el silencio, que eso también es importante y hay que valorarlo”, consideró.

Sasha estuvo casada entre 1998 y 2004, cuando se divorció tras seis años de casada. Ella es mamá de una joven de 20 años.