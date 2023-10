Se acabó el sueño de Rowena Scott de ganar Nace una estrella

Rowena Scott (de pantalón de color) se convirtió en la quinta eliminada de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

Nuevamente, un adulto abandonó la competencia en Nace una estrella y esta vez fue a Rowena Scott Crawford a quien se le acabó el sueño de ganar el programa.

En esta sétima gala a la limonense le tocó irse a reto contra César Fuentes, quien curiosamente, quedó en primer lugar en la tabla general de la gala, pero aún así la falta de votos del público lo llevó a estar sentenciado.

La ahora vecina de Guadalupe, de 21 años, ya había estado en reto en otras ocasiones, pero esta vez los votos no le alcanzaron y debió abandonar la competencia.

La producción del Teletica Formatos anunció, además, que la próxima semana el eliminado será uno de los niños.

Maykol Cordero fue el primero en abrir la sétima gala de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

Así estuvo la gala

La presentación de los participantes se inició con Maykol Cordero, quien acompañado del Mariachi Colonial cantó “La bikini”, de Luis Miguel, y aunque los jueces le dijeron que les gustó, la calificación no estuvo tan buena porque solo 8 le dieron.

Después le tocó el turno al vecino de Los Guido de Desamparados, Gustavo Marín, quien se animó hasta a tocar la trompeta al interpretar “No me conoces”, de Marc Anthony. El juez Joaquín Yglesias le resaltó que es un “músico redondo” y recibió sus primeros 10.

Jenny Gómez fue la tercera en salir a escena recibiendo solo halagos del jurado por lo mucho que ha crecido vocalmente en estas galas. Ella cantó “Ya te olvidé”.

"Ya te olvidé" fue el tema que eligió Jenny Gómez para este domingo. (Lilly Arce Robles.)

El pequeño Lucas Guerrero volvió a encantar al público con su carisma al interpretar “Mi gran noche”, pero esta vez no logró la calificación perfecta.

Al que no le fue muy bien esta vez fue a James Angulo porque, según el juez Marvin Araya, no lo enamoró tanto, aunque a Debi Nova sí ya que le dio nuevamente un 10.

El vecino de Pavas cantó “Asi fue” pues, según contó, quería complacer a sus seguidores que le pedían una de Juan Gabriel.

Esta vez James Angulo no lloró, pero tampoco logró la calificación perfecta con su interpretación del tema de Juan Gabriel. (Lilly Arce Robles.)

Primer lugar

Otro que se quedó esperando esta vez la calificación perfecta fue Jeff On, quien una vez más demostró que no solo sabe cantar sino bailar y entretener al público de principio a fin. Esta vez él eligió “Rock with you” de Michael Jackson.

“Me encantó”, le dijo Debi Nova a Mariser Picado, quien se hizo acompañar del mariachi para cantar “Cucurucucu Paloma”, muy elegantemente vestida. Eso le sirvió para quedar en el primer lugar de la tabla de la categoría de los niños.

Ana Laura Madrigal dejó la ropa negra y el rock y sorprendió al público y a los jueces al cantar una cumbia. (Lilly Arce Robles.)

Una que sorprendió muchísimo al cambiar su estilo fue Ana Laura Madrigal al interpretar la cumbia “Que nadie sepa mi sufrir”, y hasta el mismo juez Joaquín Yglesias le resaltó que no se la imaginaba con ese ‘feeling’.

Y ni qué decir de Dani Maro, quien esta vez mostró bastante baile con el tema “Todo de tí”, de Rauw Alejandro, y a pesar de que Marvin Araya le dijo que ese es su estilo y que vio un buen show, su compañera de la mesa de los jueces le recalcó que a ella no le “encantó”.

Mariser Picado quedó en primer lugar de la tabla de los niños en esta gala. (Lilly Arce Robles.)

El pequeño Jeremy Solís trató de conseguir el primer lugar de la categoría de los niños con el tema “Mientes”, pero aunque no lo logró sí salió bastante contento, porque en la gradería tenía el apoyo especial de Amanda Alonso, la eliminada de la quinta gala.

Puros dieces

Las calificaciones perfectas se quedaron para casi al final del programa y la primera en recibir los puros dieces fue Jafet Jérez, quien acompañada del mariachi cantó “La malagueña”, y después la mayor calificación se la llevó también César Fuentes, quien cantó “Me has echado al olvido”, en versión salsa.

Jafet interpretó "La Malagueña" acompañada del mariachi. (Lilly Arce Robles.)

La última en salir al escenario fue Rowena Scott, quien recibió puros nueves por parte de los jueces, y quien cerró la gala al ritmo de “I wanna dance with somebody”.